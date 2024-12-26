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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren yorum yapan Kadir İpek tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren yorum yapan Kadir İpek tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına hakaret içeren ifadelerle yanıt veren Kadir İpek tutuklandı.

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Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine A.I, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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