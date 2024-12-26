ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Suriye, PKK ve Trump açıklamaları

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum." dedi. Ford, terör örgütü Kandil kadrolarının Suriye'de güçlü olduğunu söyledi.

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ABD'li eski diplomat Ford, Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Suriye'nin doğusunda, Türkiye ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir anlaşma isteyeceğini aktaran Ford, "Donald Trump'ın 2 bin ABD askerini 4 yıl daha Suriye'de tutmak isteyeceğini sanmıyorum ancak geri çekmek için de acele etmeyeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ford, terör örgütü Kandil kadrolarının Suriye'de güçlü olduğunu söyledi

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford, örgütün Kandil Dağı'ndan gelen kadrolarının, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede çok güçlü role sahip olduğunu belirtti.

Ford, "Suriye'de Kürt nüfusunun olduğu bölgeden konuştuğum kişiler, Kandil'in orada çok güçlü bir role sahip olduğunu, genellikle de hemen perde arkasında yer aldıklarını söyledi." diye konuştu.

Terör örgütünün Kandil kadrolarının durumuna ilişkin de Ford, "Bölgede ileriye dönük herhangi bir otorite, siyasi otorite veya askeri otorite pozisyonuna sahip olmayı beklememeliler. Yani bunun sona ermesi gerekiyor." dedi.