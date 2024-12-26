TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faiz indirimi sırası bankalarda

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını değerlendiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankalara çağrıda bulunarak "Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası sıranın bankalara geldiğini, kredi faizlerinde indirim beklediklerini açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.