BIST 9.949
DOLAR 35,15
EURO 36,73
ALTIN 2.978,95
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

ÖTV'siz araç alınımında şartlar değişti! Yüzde 20 yerli araç...

ÖTV'siz araç alınımında şartlar değişti! Yüzde 20 yerli araç...

Türkiye'de engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti ile yapılan araç satışlarında yeni gelişmeler yaşandı.

Abone ol

Bu kapsamda yerli üretim şartı getirilen araçlar merak ediliyor. İşte vatandaşların merakla araştırdığı düzenlemeler.  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.Bu düzenlemeyle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu yönetmelikten faydalanma süreçlerinin uzatılması hedefleniyor. Öte yandan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen otomobillerde artık yüzde 20 yerlilik oranı şartı eklendi. 

Aynı zamanda yerli üretimi destekleme amacı güden bir adım olarak değerlendirilirken otomotiv sektörüne katkı sağlanması da hedefleniyor. 

İşte bu kapsamda şartları kapsayan otomobiller... 

Fiat Egea Sedan,

Cross,

Cross Wagon

Hyundai i10,

i20,

Bayon

Toyota Corolla,

C-HR

Renault Clio,

Megane,

Duster

Togg T10X

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD açıkladı: Isparta'da korkutan deprem!
AFAD açıkladı: Isparta'da korkutan deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Okan Buruk'tan Victor Osimhen cevabı: Gidiyor mu?
Okan Buruk'tan Victor Osimhen cevabı: Gidiyor mu?
TCMB reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü
TCMB reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü
Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faiz indirimi sırası bankalarda
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Faiz indirimi sırası bankalarda
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Suriye'de istihbarat teşkilatının başkanı belli oldu
Suriye'de istihbarat teşkilatının başkanı belli oldu
İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Suriye, PKK ve Trump açıklamaları
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Suriye, PKK ve Trump açıklamaları
Gazze'de soykırım devam ediyor! Can kaybı arttı
Gazze'de soykırım devam ediyor! Can kaybı arttı