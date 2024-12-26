ÖTV'siz araç alınımında şartlar değişti! Yüzde 20 yerli araç...

Türkiye'de engellilere sağlanan ÖTV muafiyeti ile yapılan araç satışlarında yeni gelişmeler yaşandı.

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Bu kapsamda yerli üretim şartı getirilen araçlar merak ediliyor. İşte vatandaşların merakla araştırdığı düzenlemeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yeni düzenlemeyle ÖTV muafiyetli araç satın alan kişilerin bu araçları satışa sunma yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.Bu düzenlemeyle araçların satış süresi uzatılarak engelli vatandaşların bu yönetmelikten faydalanma süreçlerinin uzatılması hedefleniyor. Öte yandan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen otomobillerde artık yüzde 20 yerlilik oranı şartı eklendi.

Aynı zamanda yerli üretimi destekleme amacı güden bir adım olarak değerlendirilirken otomotiv sektörüne katkı sağlanması da hedefleniyor.

İşte bu kapsamda şartları kapsayan otomobiller...

Fiat Egea Sedan,

Cross,

Cross Wagon

Hyundai i10,

i20,

Bayon

Toyota Corolla,

C-HR

Renault Clio,

Megane,

Duster

Togg T10X