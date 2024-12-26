Asgari ücret sonrası memur ve emeklinin zam oranı ortaya çıktı

Asgari ücrete zammı sonrası gözler memur ve emekli zammına çevrildi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme 7 Ocak sonrası yapılacak.

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Asgari ücret maratonu sona ererken, milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ve memurlar yeni yıl zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 20 milyon emekli, memur 2025 yılı zammını 3 Ocak’ta 6 aylık enflasyon açıklanmasıyla birlikte öğrenecek. Bu yıl için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis’in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖN PLANA ÇIKAN TAHMİN

Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.

MECLİS 7 OCAK'A KADAR TATİL

TBMM, bütçe çalışmalarını tamamlayarak 7 Ocak tarihine kadar tatile girdi. Meclis çalışmaya başladığında iki düzenleme öncelikle yasalaştırılacak. Asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira (brüt 26 bin 5 lira) olarak belirlenirken, asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Asgari ücret desteğine ilişkin artışın yaşama geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis’in öncelikli gündemlerinden biri asgari ücret desteği ve en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme olacak. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM’ye sunulacak.

BEKLENTİLER DÜŞTÜ

Yaklaşık 20 milyon emekli ve memurun ocak zammı için de geri sayım başladı. Zam oranını netleştirecek enflasyon verileri gelecek hafta cuma günü açıklanacak. Asgari ücret görüşmeleri başladığında 23-25 bin aralığında olan tahminlere karşın 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi, emekli ve memurların zam beklentisini de aşağı çekti.

TÜİK aylık enflasyonu temmuz için yüzde 3,32, ağustos için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı 2,88, kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

YÜZDE 16,48 HESAPLANIYOR

Beklentiler referans aralığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor. Enflasyonun yüzde 2 olması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 16,86’ya çıkacak. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da yüzde 6,24 olacak. Enflasyon yüzde 2,5 olarak gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 17,43, fark da yüzde 6,24 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında zam durumunda en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

KÖK AYLIKLAR YENİDEN HESAPLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına ilişkin mutlaka bir düzenleme yapılacağını söylemişti. Yaklaşık 3 milyon 703 bin kişi temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığını alıyor. 6 aylık enflasyondan kaynaklı zam oranı kök maaşa uygulanacak. Örneğin, ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı 14 bin lira olursa, kök aylığı 10 bin liraya çıkan emekli ayrıca 4 bin lira daha alacak. Bu farkı da Hazine karşılayacak.

HAK KAYBI OLMAYACAK

Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklileri 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihi arasında aylıklarını alıyor. Yasal düzenleme yetişirse aylıklar zamlı yatacak. Yetişmezse fark ayrıca yatırılacak.

KAYNAK: CNBCE.COM