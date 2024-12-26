Abdulkadir Uraloğlu'ndan Roblox ve Discord açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon kanalında çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili düzenlemenin önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanacağını açıkladı. Roblox ve Discord'un mahkeme kararlarıyla kapatıldığını belirten Uraloğlu, platformların eksiklikleri gidermeye çalıştığını ve yeniden açılmalarının mahkeme kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv11'de katıldığı programda gazeteci Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenleme

Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "orada Aile ve sosyal politikalar bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve içişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmaış oluruz" dedi.

“Roblox ve Discord ile iletişimdeyiz”

Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

"Google Türkiye tarafından alınan bir karar değil"

Erdoğan Aktaş’ın ‘Google yeni bir güncelleme yaptı. Birçok internet sitesinin keşfet gibi bölümlerde görünmede bir problem olmuştu. Kimileri buna sansür de dedi. Burada Google ile ilgili bir yaptırım söz konusu mu?’ sorusuna cevap veren Uraloğlu, “Google global tarafından alınan bir karar. Google Türkiye tarafından alınan bir karar değil. Bizde yakından takip ettik ancak Rekabet Kurumunun görevi olduğu için onlar gereğini yaptı. Bizde takip ediyoruz şu an için bizim yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruz açıkçası" dedi.

"Dünya'da 10'ncu sıradayız siber güvenlik konusunda"

Siber güvenlik ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Uraloğlu, " Bizim şu anda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var (USOM). BTK'nın altında yapılanmış. Burada yüzlerce büyük saldırı, binlercede daha fazla zararlı erişim istediğini engelliyoruz. 7 bin 200 civarında konunun uzmanıyla çalışıyoruz ve ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Avrupa'da güvenlik endeksinin üzerindeyiz. Almanya, Fransa ve Türkiye olarak en iyiler olduğunu söyleyebilirim. Dünya'da da 10'ncu sıradayız siber güvenlik konusunda" dedi.

‘Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi için 6 kişilik ekip gönderdik’

'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.