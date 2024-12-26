Muğla'da peş peşe 2 deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesi peş peşe 2 depremle sarsıldı. İlk deprem saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde gerçekleşirken, 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:44'de merkez üssü Menteşe olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM
AFAD, saat 21.48'de Menteşe merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.
İkinci depremse yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.