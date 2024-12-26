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Muğla'da peş peşe 2 deprem

Muğla'da peş peşe 2 deprem

Muğla'nın Menteşe ilçesi peş peşe 2 depremle sarsıldı. İlk deprem saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde gerçekleşirken, 4 dakika sonra 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:44'de merkez üssü Menteşe olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

AFAD, saat 21.48'de Menteşe merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

İkinci depremse yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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