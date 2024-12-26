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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ChatGPT dünya genelinde çöktü

ChatGPT dünya genelinde çöktü

Dünya genelinde en sık kullanılan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, küresel olarak çöktü.

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OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü. Sosyal medyada kulllanıcıların belirttiğine göre, ChatGPT'ye erişilebilmesine rağmen, sorgulamalara cevap vermiyor. Bazı kullanıcılar ise dahili sunucu hatası aldıklarını belirtiyor. 

Down Detector'daki raporlara bakıldığında sorunun TSİ ile 21.30 civarında başladığı görülüyor. OpenAI durum sayfasına bir güncelleme yayınlayarak ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın şu anda yüksek hata oranları yaşadığını doğruladı.

OpenAI, son paylaşımında ise sorunun yukarı kaynaklı sağlayıcıdan kaynaklandığı ve OpenAI'nin şu anda durumu izlediği belirtildi. Erişimin tekrar ne zaman sağlanacağı ise belirtilmedi.

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