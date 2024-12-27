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Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 85 milyon dolarlık müjde

Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 85 milyon dolarlık müjde

Ligde ve Avrupa'dan zor günler geçiren Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacaklarını duyuldu.

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, sponsorluklara dair önemli bir açıklama yaptı. Hüseyin Yücel, cumartesi günü 85 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesi imzalayacaklarını bildirdi.

"11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız"

Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hemen televizyona koşuyorlar"

Galatasaray'a gönderme yapan Hüseyin Yücel, "Beşiktaşımızı güzel günler bekliyor. Birlik beraberliğimize artık kavuşalım. Televizyona her çıkan, yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda bilet skandalından tutun da yasadışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor, kimsenin çıtı çıkmıyor. Kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa hemen televizyona koşuyorlar. Bundan kurtulmamız lazım" dedi.

Taraftarlarla futbolcuların barıştırılması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Yücel, "İnşallah seçildiğimiz takdirde söylem değil eylem göreceksiniz" diyerek sözlerini noktaladı.

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