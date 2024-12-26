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Sinop'ta feci kaza! Kamyonet duvara çarptı...

Sinop'ta feci kaza! Kamyonet duvara çarptı...

Sinop - Samsun karayolunda bulunan Çiftlik Tüneli içerisinde kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Sinop'ta, tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hakan S'nin kullandığı 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli içinde kontrolden çıkarak duraklama cebinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Hakan S'nin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan S'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan tünel ise aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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