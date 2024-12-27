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Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, 'Daha yeni başlıyoruz' dedi

Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, 'Daha yeni başlıyoruz' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e bugün yaptıkları bombardıman için "Daha yeni başlıyoruz" diyerek hava saldırılarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

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Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Yemen'e yönelik saldırılar başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin İsrail'e saldırmalarına "izin vermeyeceklerini" kaydeden Netanyahu, "Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere ilişkin İsrailli isimsiz kaynakların yaptığı açıklamaların "Hamas'ı güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmeye varılması için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Netanyahu, 2021'deki seçimden sonra iktidarı kaybettiğine işaret ederek o dönemde başbakan olarak kalmış olsa Tel Aviv ile Riyad arasında bir anlaşmaya varılmış olacağını iddia etti.

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