Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa etti yönetime sert eleştiriler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. sosyal medya paylaşımda bulunan Yeneroğlu, "Özellikle %0,41 oy aldığımız 2024 Mart yerel seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali giderilemedi" ifadelerine yer verdi.

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Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a verdiği istifasını bugün TBMM Başkanlı'ğına da sunduğunu aktardı.

"Hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik"

DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla kurduklarını belirten Yeneroğlu, "Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik." ifadelerini kullandı.

"Derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali"

Yeneroğlu, 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediği bir atalet sürecinin yaşandığını belirterek, istifa gerekçelerini anlatan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali, yol arkadaşlığını tesis edememe, kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük, etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı."

Sorunların genel seçim sonrası daha da derinleştiğini belirten Yeneroğlu, "Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim, ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim."

Yeneroğlu'nun istifasıyla Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi.