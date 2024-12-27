AFAD duyurdu! Isparta ve Muğla'da 3.9 büyüklüğünde depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10 kilometre altında yaşandığı belirtildi. Isparta'nın ardından Muğla'da 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde saat 18:00'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.11 kilometre altında yaşandığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.

MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Isparta'nın ardından Muğla'da da peş peşe depremler gerçekleşti. Muğla'da Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Derinliği ise 6.97 km olarak ölçüldü. 4 dakika sonra aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.