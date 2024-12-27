BIST 9.949
DOLAR 35,27
EURO 36,74
ALTIN 2.987,13
HABER /  GÜNCEL

AFAD duyurdu! Isparta ve Muğla'da 3.9 büyüklüğünde depremler

AFAD duyurdu! Isparta ve Muğla'da 3.9 büyüklüğünde depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10 kilometre altında yaşandığı belirtildi. Isparta'nın ardından Muğla'da 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Abone ol

AFAD verilerine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde saat 18:00'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.11 kilometre altında yaşandığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.

MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Isparta'nın ardından Muğla'da da peş peşe depremler gerçekleşti. Muğla'da Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Derinliği ise 6.97 km olarak ölçüldü. 4 dakika sonra aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
8 ile sarı uyarı! İstanbullular aman bu saate dikkat!
8 ile sarı uyarı! İstanbullular aman bu saate dikkat!
"Kalkan-36" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
"Kalkan-36" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı
Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi
Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi
DEM'li vekilden skandal sözler: Bizim topraklarımıza baraj kurup...
DEM'li vekilden skandal sözler: Bizim topraklarımıza baraj kurup...
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yutma planı! Onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurdular
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yutma planı! Onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurdular
Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa etti yönetime sert eleştiriler
Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nden istifa etti yönetime sert eleştiriler
Anadolu Efes Monaco karşısında tutunamadı
Anadolu Efes Monaco karşısında tutunamadı
Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, 'Daha yeni başlıyoruz' dedi
Netanyahu, Yemen'e bugün yapılan saldırılar için, 'Daha yeni başlıyoruz' dedi
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
O ülkelerden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e kınama
O ülkelerden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e kınama
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 85 milyon dolarlık müjde
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 85 milyon dolarlık müjde
Narin Güran cinayeti davasında avukatlar savunma yaptı
Narin Güran cinayeti davasında avukatlar savunma yaptı