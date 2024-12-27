DEM'li vekilden skandal sözler: Bizim topraklarımıza baraj kurup...

DEM Parti Diyanrbakır Milletvekili Ceylan Akça, bölgede elektrik faturası alınmamasını isterken "Bizim topraklarımıza baraj kurup elektriği bize satamazsınız." dedi.

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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça'nın kaçak elektrik ve barajlarla ilgili sözleri büyük tekpi çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Akça, kaçak elektrik kullananlara sahip çıktı, bölgeden elektrik faturası alınmasını eleştirdi.

Bölücü ifadeler kullanan DEM’li vekil “Diyarbakır yerelden kendi sorununa yetebilir bir yer. Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir” dedi.

AK Partili Açıkkapı'dan tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun barajlara yönelik açıklamasına, "Bu tamamen bölücü bir ifade. Bu ifadeleri kınıyoruz. Diyarbakır da bizim, Hakkari de bizim, Kars da bizim, Edirne de bizim, Çanakkale de bizim, İzmir de bizim, Adana da bizim, Trabzon da bizim, Kastamonu da bizim, Rize de bizim." şeklinde tepki gösterdi.