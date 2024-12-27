"Kalkan-36" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Kalkan-36" operasyonlarında 32'si yabancı uyruklu 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 456 personelin görev aldığı denetimlerde 402 bin 609 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada 15 bin 616 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 bin 456 personelin görev aldığı denetimlerde 402 bin 609 kimlik kontrolü yapıldığı bilgisini verdi.

Çalışma kapsamında 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada 15 bin 616 yerin kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 656 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin de başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."