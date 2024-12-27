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Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

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Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

Bugün Riyad'a gidiyor

Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

İlk maç...

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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