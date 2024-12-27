Doğru yöntemlerle ağrılardan kurtulmak mümkün!

Ağrı, hayatın keyfini gölgeleyen en zorlu sağlık sorunlarından biri. Peki, bu can sıkıcı sorunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Medipol Sağlık Grubu’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, ağrı tedavisinde çığır açan yeni yöntemlerden ve yanlış uygulamaların oluşturabileceği tehlikelerden bahsederek umut ışığı oluyor.

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Ağrı, günlük yaşamı olumsuz etkileyen en yaygın sağlık sorunlarından biri. Nöropatik denilen sinirsel ya da mekanik kaynaklı olarak ortaya çıkabilen bu şikâyet, modern tıp yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, ağrı tedavisinde detaylı muayenenin ardından uyguladıkları yeni nesil fizik tedavi cihazları ve enjeksiyon yöntemleriyle, hastalara ağrısız bir yaşam sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ağrı türlerini tanıyın

Ağrılar sinirsel ve mekanik olmak üzere iki ana gruba ayrıldığını söyleyen Dr. Özkoçak, “Sinirsel kaynaklı ağrılar genellikle boyun ve bel fıtıkları, omurga kanal darlığı, sinir sıkışmaları gibi nörolojik sorunlardan kaynaklanırken, mekanik ağrılar arasında miyofasiyal ağrı sendromu, eklem kireçlenmeleri, bağ ve kas yaralanmaları gibi rahatsızlıklar yer alıyor. Özellikle mekanik ağrıların tedavisinde doğru teşhis büyük önem taşıyor.” dedi.

Yenilikçi cihazlarla tedavi

Detaylı bir muayene sonrasında, yeni nesil fizik tedavi cihazlarını tercih ettiklerini ifade eden Dr. Özkoçak, tedavide kullanılan ileri teknoloji cihazlar hakkında şunları söyledi:

“Biz tedavilerde yüksek yoğunluklu robotik lazer tedavileri, elektromanyetik ve yeni nesil elektroterapi cihazları gibi modern ve son teknoloji cihazları sıklıkla kullanıyoruz. Bu cihazlar, konvansiyonel egzersizlerle birleştirildiğinde daha etkin sonuçlar elde ediliyor.”

Ağrılar geçmezse alternatif yöntemler

Tedaviye yanıt vermeyen durumlarda enjeksiyon yöntemlerinin devreye girdiğini belirten Dr. Özkoçak, “Bu yöntemler arasında ağrı mezoterapisi, nöralterapi, eklem tedavileri için kullanılan eksozom, kök hücre, PRP, enjeksiyonları gibi uygulamalar yer alıyor.” diye konuştu.

Ağrısız yaşam mümkün

Ağrı tedavisinde bütüncül yaklaşımın önemine vurgu yapan Dr. Özkoçak, “Ağrıyı yalnızca semptom olarak değil, kaynağıyla birlikte ele almak gerekiyor. Doğru teşhis ve tedavi yöntemleriyle herkes ağrısız bir yaşamı hak ediyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.