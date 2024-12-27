"Adamın âlâsını buldum" demişti! Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrıldı mı?
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan meslektaşı Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 4 aydır birlikte olan ikiliden beklenmedik bir hamle geldi.
Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi projelerde yer alan 23 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Ekranların dikkat çeken başarılı güzellerinden Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu.
Bu cevap sonrası ünlü oyuncunun adı Kubilay Aka ile sık sık anıldı. Geçtiğimiz ay ilk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka, aşklarını itiraf etmişti.
Katıldığı bir programda; "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde; "Adam yok dedim, âlâsını buldum' demişti.