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Kayseri'de parkta cinayet! Çay içen arkadaşlar birbirine girdi

Kayseri'de parkta cinayet! Çay içen arkadaşlar birbirine girdi

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

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Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'ta bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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