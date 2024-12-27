Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahillerine kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında yarın ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacağını, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştireceklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından İskenderun Sahil Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Hatay'da yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Kurum, "İskenderun sahilimize öyle bir proje hazırladık ki İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.