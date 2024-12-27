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HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

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Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

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