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Lojman kiralarına yüzde 44 zam

Lojman kiralarına yüzde 44 zam

2025 yılında kamu konutlarının kira bedellerine zam yapıldı. Kerpiç konutlardan kaloriferli dairelere kadar tüm kategorilerde artış uygulanırken, ek hizmetler için alınan ilave bedeller de yükseltildi. Buna göre aylık lojman kiralarına 2025 yılında yüzde 44 zam geliyor.

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Resmi Gazete’nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, yurtiçindeki kamu konutlarının kira bedellerine 2025 yılı için zam yapıldı. Yapılan düzenlemeyle kerpiç, ahşap ve benzeri konutlardan kaloriferli konutlara kadar tüm kategorilerde metrekare başına kira bedelleri artırıldı.

KONUT TÜRLERİNE GÖRE YENİ KİRA BEDELLERİ

Kerpiç, ahşap, bağdadi konutlar: Metrekare başına aylık kira bedeli 5,66 TL’den 8,15 TL’ye yükseldi.

Kalorifersiz konutlar: Metrekare başına kira bedeli 8,85 TL’den 12,74 TL’ye çıktı.

Kaloriferli konutlar: Metrekare başına kira bedeli 11,61 TL’den 16,71 TL’ye yükseltildi.

EK HİZMETLER İÇİN İLAVE BEDELLER

Kapıcı ve kaloriferci hizmetleri: Aylık ilave kira bedeli metrekare başına 1,36 TL’den 1,96 TL’ye çıkarıldı.

Elektrik sayaçlarının ayrılmaması: Metrekare başına ek bedel 2,58 TL’den 3,71 TL’ye yükseltildi.

Su sayaçlarının ayrılmaması: Metrekare başına ek bedel 2,24 TL’den 3,22 TL’ye çıkarıldı.

Hem elektrik hem su sayaçlarının ayrılmaması: Metrekare başına ek bedel 4,81 TL’den 6,92 TL’ye yükseltildi.

DİĞER DÜZENLEMELER

Şehir şebekesi dışında su kaynaklarından faydalanılması halinde: İlave kira bedeli metrekare başına 1,2 TL’den 1,73 TL’ye çıkarıldı.

Yakıt giderleri: Kurumlarca karşılanan kaloriferli konutlarda ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı olmayan konutlardan tahsil edilen yakıt bedeli metrekare başına 4,64 TL’den 6,68 TL’ye yükseltildi.

ORTAK ALAN GİDERLERİ İÇİN ARTIŞ

Ortak kullanım alanlarının (aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri) zorunlu olarak kurum ve kuruluşlarca karşılanması durumunda metrekare başına tahsil edilen bedel 0,54 TL’den 0,78 TL’ye yükseltildi.

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