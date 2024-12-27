CHP neden oy kaybediyor? Anket şirket yöneticileri yanıtladı

Aralık ayında yapılan anketlerde CHP, AK Parti'nin gerisine düştü. CHP'deki gerilemenin nedenlerini Abdulkadir Selvi, anket şirketleri yöneticilerine sordu. Selvi'nin aktardığına göre "lider farkı, normalleşme, CHP içi kavga, aday yarışı ve Suriye politikası" başlıkları öne çıkıyor.

Abone ol

Yerel seçimlerden birinci parti çıkan CHP'nin rüzgarı inişe geçti. Son dönemde yapılan araştırmalarda CHP'nin oy orarları azalırken AK Parti'nin oy oranları da yükselişe geçmesi dikkat çekiyor.

Aralık ayında genel ve yerel seçimi bilen Betimar Araştırma'nn anketinde AK Parti'nin yüzde 33,6 CHP'nin 27 çıkması siyaset dünyasında çok konuşuldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anketlerdeki büyük değişimi yazısında değerlendirdi.

Son yapılan anket sonuçlarını yazısına taşıyan Selvi, anket şirketlerinin yöneticileri İhsan Aktaş, Gürkan Duman ve Yusuf Akın'a "CHP neden geriliyor, AK Parti'deki yükseliş nereden kaynaklanıyor" sorularını sordu aldığı yanıtları aktardı:

"1- Liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği AK Parti'yi yukarıya çekerken, Özgür Özel CHP'yi eritiyor.

2- Özgür Özel, normalleşme sürecini doğru yönetemedi. Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı savaş açarken Özgür Özel'in zikzakları normalleşmenin hedefine ulaşmasını engelledi.

3- CHP'de iç kavga erken başladı. Parti enerisini kendi iç mücadelesine harcadı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere dört eksen oluştu. CHP'nin bir bacağına Kılıçdaroğlu diğer bacağına Özgür Özel yapışmış aşağıya doğru çekiyorlar.

4- Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti erken patlak verdi. İmamoğlu ve Yavaş, şehirlerin sorunlarına odaklanmak yerine Cumhurbaşkanlığı yarışına girdiler. Anketlerde Mansur Yavaş'ın önde çıkması, Ekrem İmamoğlu cephesinde huzursuzluğa neden oldu.

5- Ekonomi ve hayat pahalılığının birinci sorun olmaya devam ettiği bir süreçte CHP alternatif politikalar üretemedi. 'Çare CHP' dedirtemedi.

6- Suriye'deki gelişmelerin etkileri tam olarak anketlere yansımadı. Suriye'deki olumlu gelişmeler sürdükçe bunun çarpan etkisi yapacağını düşünüyorum. Ama başta Suriye olmak üzere dış politikadaki gelişmeler, Erdoğan'ın liderliğini ön plana çıkardı. Erdoğan'ın liderliğinin küçük partiler tarafından kabul edilmesi AK Parti'nin oylarını olumlu yönde etkiledi."