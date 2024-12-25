GENAR, BETİMAR VE ASAL'dan bomba Aralık ayı anketi!
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GENAR, Betimar ve Asal Araştırma şirketlerinin Aralık ayı anketinde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi partilerin oy oranları dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
GENAR, Betimar ve Asal Araştırma şirketleri tarafından yapılan Aralık ayı anketinde, seçmen eğilimleri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
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Ankette AK Parti, CHP, Demokrat Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Anahtar Parti'nin oy oranları yer aldı.
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Yayınlanan anket sonuçlarında ise oldukça ilginç rakamlar var.
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İşte GENAR, BETİMAR ve ASAL Araştırma şirketlerinin Aralık ayı anket sonuçları...
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