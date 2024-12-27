Yurt dışından getirilen cihazların bandrol ücretleri belli oldu

Yurt dışından getirilecek elektronik cihazların 2025 yılı bandrol ücretleri, 23 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen tutarlarda sabit tutuldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurtdışından ticari amaç taşımaksızın getirilen elektronik cihazlardan alınan bandrol ücretlerinde 2025 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.

Söz konusu düzenleme, 23 Aralık 2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen maktu bandrol bedellerinin aynen uygulanmaya devam edeceğini belirtiyor.

BANDROL ÜCRETLERİ NELER?

Karara göre, 2024 yılında geçerli olan bandrol bedelleri 2025 yılında da aynı şekilde uygulanacak. Cihazların türüne göre belirlenen bandrol ücretleri şu şekilde sıralandı:

Televizyonlar: 8-80 Euro arasında değişen bandrol ücreti.

Radyo: 1-2 Euro.

Video cihazları: 18 Euro.

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar: 9-21 Euro.

Set üstü medya kutuları ve uydu alıcıları: 7 Euro.

Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar: 1-18 Euro.

Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar: 2-15 Euro.

Cep telefonları: 20 Euro.

Bilgisayarlar: 10 Euro.

Bu ücretler, ilgili cihazın yurtdışından getirilmesi durumunda Türk Lirası karşılığı olarak tahsil edilecek.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Karar, özellikle yurtdışından bireysel kullanımları için cihaz getiren vatandaşları ilgilendiriyor. Ticari amaç taşımaksızın ithal edilen televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için ödenmesi gereken bandrol bedelleri sabit tutulurken, vatandaşların geçmiş yıllarda olduğu gibi ödeme yapmaları gerekiyor.