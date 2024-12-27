BIST 9.992
DOLAR 35,24
EURO 36,73
ALTIN 2.974,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hayatını kaybeden liseli Yağmur'dan geriye gitar çaldığı görüntüler kaldı

Hayatını kaybeden liseli Yağmur'dan geriye gitar çaldığı görüntüler kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'den geriye bir etkinlikte gitar çaldığı görüntüler kaldı.

Abone ol

Buca'da dün öğrencileri taşıyan servisin park halindeki tıra çarptığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf müzik bölümü öğrencisi Yağmur Özçelebi için ailesi ve arkadaşları yas tutuyor.

Fatih ve Meltem Özçelebi çiftinin tek çocuğu olan Yağmur'un, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğu, ilkokulda gitar çalmaya başladığı öğrenildi.

Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından lisenin yetenek sınavını geçen Özçelebi, bu eğitim döneminde müzik bölümüne yerleştirildi.

Liseye adım atan ve ileride müzisyen olma hayali kuran Yağmur, gitarın yanı sıra piyano ve yan flütte yeteneğiyle ön plana çıkıyordu.

Ailesiyle 14 Aralık'ta yaş gününü kutlayan Özçelebi'den geriye öğretmeni ve arkadaşlarının da katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler kaldı.

Görüntüde, gitarıyla Mor ve Ötesi'nin "Bir Derdim Var" parçasını çalan lise öğrencisi Özçelebi'ye müzik öğretmenlerinin de eşlik ettiği anlar yer alıyor.

Genç kızın cenazesi, Bayraklı ilçesindeki Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bayındır Arpacık Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaza: Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, dün Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'deki çadır kamplarda bir hekim soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti
Gazze'deki çadır kamplarda bir hekim soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti
Cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! MSB açıkladı
Ocak ayında doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar duyurdu
Ocak ayında doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar duyurdu
CHP neden oy kaybediyor? Anket şirket yöneticileri yanıtladı
CHP neden oy kaybediyor? Anket şirket yöneticileri yanıtladı
Yurt dışından getirilen cihazların bandrol ücretleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cihazların bandrol ücretleri belli oldu
Süper Lig'de 17 haftada 12 teknik direktör değişti
Süper Lig'de 17 haftada 12 teknik direktör değişti
MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara ceza yağdırdı
MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara ceza yağdırdı
Fiat, elektrikli araç sahiplerine özel yeni hizmetini devreye aldı
Fiat, elektrikli araç sahiplerine özel yeni hizmetini devreye aldı
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Houston'a galibiyeti getirdi
NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Houston'a galibiyeti getirdi
Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı
Merkez Bankasının 2025 yılı takvimi açıklandı
Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi
Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verdi