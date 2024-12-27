Yemen İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu birçok bölgede sirenler çaldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki havalimanına ve Yafa kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ben Gurion Havalimanı ve İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentini hedef aldıklarını belirtti.

Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nı süpersonik füzeyle hedef aldıklarını aktaran Seri, füzenin havalimanına ulaştığını ve uçuşları aksattığını öne sürdü.

Yafa'daki bir hedefe de insansız hava aracıyla (İHA) saldırdıklarını aktaran Seri, Yafa'daki noktanın da "başarıyla" vurulduğunu kaydetti.

Ayrıca Arap Denizi'nde "Santa Ursula" isimli bir gemiye İHA'larla saldırı düzenlediklerini belirten Seri, söz konusu geminin, İsrail limanlarıyla çalışan bir firmaya ait olduğu için hedef alındığını ifade etti.

İsrail ordusu, füzenin imha edildiğini bildirdi

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den atılan füze nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Yemen'den atılan füzenin İsrail sınırlarına ulaşmadan havada imha edildiği belirtildi.

İsrail'in Yemen'e saldırıları

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.