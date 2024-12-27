Bakan Şimşek: Reeskont kredi maliyeti yüzde 29,9'a düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi faiz oranını yüzde 35’ten yüzde 29,9’a indirdiklerini açıkladı. Reeskont kredi limiti günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye çıkarıldığını belirten Şimşek, ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldığını ve ihracat bedeli satış yükümlülüğü yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldüğünü bildirdi. Eximbank’ın sermayesi güçlendirilirken, hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnası yüzde 50’den yüzde 80’e yükseltildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların finansmana daha uygun koşullarda erişimini sağlamak amacıyla reeskont kredi faiz oranının yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık döneminde reeskont kredi limitinin günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltildiğini belirten Şimşek, ilave ihracat bedeli satış koşulunun yüzde 30’dan sıfıra indirildiğini ve ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 40’tan yüzde 30’a düşürüldüğünü ifade etti.

Ayrıca Türk Eximbank’ın sermayesinin 13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye çıkarıldığını ve hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasının yüzde 50’den yüzde 80’e yükseltildiğini aktardı.

Bakan Şimşek, bu düzenlemelerin, rekabet gücünü artırma ve katma değerli üretimle ihracatı destekleme hedefi doğrultusunda hayata geçirildiğini vurguladı.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü. Programımız döneminde

Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye)

Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a)

İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a)

Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye)

Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)

Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."