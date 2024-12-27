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Erzurum'da çatıdan üzerine buz düşen Arif hayatını kaybetti! Gözaltı kararı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da çatıdan üzerine buz düşen Arif hayatını kaybetti! Gözaltı kararı...

Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu Arif Talat Algın hayatını kaybetti.Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı.

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Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta, 24 Aralık'ta gece saatlerinde, önünde yürüdüğü 6 katlı apartmanın çatısından üzerine buz ve kar kütleleri düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Arif Talat Algın'ın (22) ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, Algın'ın üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü apartmanın yöneticisi N.S'yi (73) gözaltına aldı.

N.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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