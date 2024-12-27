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Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı

Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerine ait bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu belirlendi.

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