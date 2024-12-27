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Meclis feshedildi! Almanya erken seçime gidiyor

Meclis feshedildi! Almanya erken seçime gidiyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun dağılmasının ardından alt meclisi feshederek 23 Şubat'ta erken seçim kararı aldı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede siyasi krize dönüşen hükümet çöküşünün ardından federal alt meclisi feshederek 23 Şubat’ta erken seçim yapılmasının önünü açtı. Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki üçlü koalisyonun dağılması, Almanya siyasetinde taşları yerinden oynattı.

GÜVEN OYLAMASI VE KOALİSYONUN ÇÖKÜŞÜ

Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında kurulan üçlü koalisyon, FDP’nin hükümetten ayrılmasıyla yasama çoğunluğunu kaybetti. Bu gelişme üzerine Scholz, parlamentoda güven oylamasına gitmek zorunda kaldı ancak güvenoyu alamadı. Maliye Bakanı Christian Lindner’in partisi FDP’nin çekilme kararı, hükümetin sonunu getiren adım oldu.


MUHAFAZAKARLARIN YÜKSELİŞİ

Güven oylamasının ardından seçim kampanyaları hız kazanırken, kamuoyu yoklamaları muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz’in güçlü bir çıkış yapacağını gösteriyor. Merz, mevcut hükümeti aşırı düzenlemelerle ekonomiyi yavaşlatmakla suçluyor ve daha iş odaklı bir yönetim vadederek seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışıyor.

AFD'NİN ARTAN GÜCÜ VE ZORLUKLAR

Anketler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, SPD’yi az bir farkla geride bırakarak ikinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. Ancak ana akım partilerin AfD ile hükümet kurmayı reddetmesi, koalisyon pazarlıklarını daha karmaşık hale getiriyor. Bu durum, yeni hükümetin kurulmasını ve siyasi istikrarın sağlanmasını güçleştirebilir.

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