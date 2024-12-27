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"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme! İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

"Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme! İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı

 İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davada, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Güney Hastanesi Mesul Müdürü Doktor Ali Dirik, İstanbul'da yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Dirik'i, Fatih'te sahte kimlikle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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