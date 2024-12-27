"AKP'ye katılmayı düşünmüyorsunuz dimi?" Halk TV'de Gözde Şeker tavrıyla şaka mı bu dedirtti!

Halk TV'deki Kırmızı Çizgi programında, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'ya AK Parti'ye katılmayı düşünüp düşünmediğini soran spikerin tavrı çok konuşuldu. Gazeteci Hadi Özışık, Kırmızı Çizgi'de yaşananları ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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Halk TV’de Gözde Şeker’in sunduğu Kırmızı Çizgi programına katılan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’ya AK Parti'ye katılmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

Bülent Kaya'nın bu soruya verdiği yanıt gündem olurken spiker Gözde Şeker'in tepkisi ise çok konuşuldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık, Kırmızı Çizgi'de yaşananları ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programını izlemek için tıklayın...