BIST 10.055
DOLAR 35,22
EURO 36,79
ALTIN 2.963,64
HABER /  GÜNCEL

Rusya: 9 ülke BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde katılacak

Rusya: 9 ülke BRICS'e 'ortak devlet' statüsünde katılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla BRICS'e "ortak devlet" statüsünde katılacağını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, 4 ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması konusunda Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı anımsatıldı.

Buna göre Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katılmayı onayladığına işaret edilen açıklamada, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısını 9'a yükselten BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.

ÖNCEKİ HABERLER
"AKP'ye katılmayı düşünmüyorsunuz dimi?" Halk TV'de Gözde Şeker tavrıyla şaka mı bu dedirtti!
"AKP'ye katılmayı düşünmüyorsunuz dimi?" Halk TV'de Gözde Şeker tavrıyla şaka mı bu dedirtti!
35 kişiyi araçla ezerek öldüren saldırgana verilen cezaya bakın
35 kişiyi araçla ezerek öldüren saldırgana verilen cezaya bakın
E-ticarette ihlal durumunda uyulanacak para cezaları belli oldu
E-ticarette ihlal durumunda uyulanacak para cezaları belli oldu
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar savunma yaptı:Narin'in cansız bedenini taşıdım...
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar savunma yaptı:Narin'in cansız bedenini taşıdım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejimi düştü, yasını CHP tutuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejimi düştü, yasını CHP tutuyor
Ekrem İmamoğlu duyurdu! TBB heyeti, Suriye'ye gidiyor
Ekrem İmamoğlu duyurdu! TBB heyeti, Suriye'ye gidiyor
Al-Shabab için Doha'ya giden Fatih Terim'den yolculuk öncesi açıklamalar
Al-Shabab için Doha'ya giden Fatih Terim'den yolculuk öncesi açıklamalar
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başlayacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başlayacak
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 fenomen gözaltına alındı
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek
Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek
Ali Yerlikaya'dan tepki: Onların artık kendilerine yeni kapı bulmaları lazım
Ali Yerlikaya'dan tepki: Onların artık kendilerine yeni kapı bulmaları lazım