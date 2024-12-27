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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 4 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 4 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 4 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 3 bin lira, en yüksek 3 milyon 10 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 4 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 15 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 934 milyon 872 bin 937,95 lira, işlem miktarı ise 643,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 27 milyon 789 bin 636,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Atanur Kuyumculuk olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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