DEM Parti'ye İmralı izni! Öcalan'la görüşecekleri tarih belli oldu

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. Hava durumuna bağlı olarak, Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ya yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya gidecek.

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Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

DEM Parti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava durumuna bağlı olarak Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan ya yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya gidecek.