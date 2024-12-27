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Ekrem İmamoğlu paylaştı: İstanbul’da yeni taksilerin tasarımı belli oldu

Ekrem İmamoğlu paylaştı: İstanbul’da yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ankette 100 bin İstanbullu, uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin tasarımı için oy kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlatmıştı. 

 2 bin 500 taksinin tasarımı, İstanbulluların verdikleri oylarla seçildi.

Beş farklı tasarım sunulan ankette İstanbul Senin uygulamasından 100 kişi oy kullandı.

İmamoğlu anket sonuçlarını X hesabından duyurdu:

''100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.''

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