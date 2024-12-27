SADAT: Kılıçdaroğlu tazminatı ödemedi, varlıklarına haciz konuldu

SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığına el konulduğunu iddia etti.

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SADAT Savunma A.Ş,Nisan 2023 yılında kaybettiği 1 milyon liralık tazminat davası borcunu halen ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyduğunu öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NUN MAL VARLIĞINA HACİZ KONULDU İDDİASI

Şirket, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu iddia etti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezinde yetkililerle görüşme istemiş, içeri alınmayan dönemin ana muhalefet lideri "Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.