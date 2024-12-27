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Galatasaray KAP'a bildirdi! SPK tarafından onaylandı

Galatasaray KAP'a bildirdi! SPK tarafından onaylandı

Galatasaray, sermaye artırımından elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." denildi.

Ayrıca Galatasaray, sermaye artırımından elde edilecek fonun büyük bir kısmının Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sermaye artırımı sonrası paranın kullanım yüzdesi şu şekilde dağılacak;

Yüzde 39 Ziraat Bankası
Yüzde 38 Denizbank
Yüzde 13 Futbol takımı ödemeleri
Yüzde 7 Diğer borç ödemeleri
Yüzde 3 Vergi ve SGK borçları

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