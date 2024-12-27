Türkiye'nin gücünü hazmedemediler: Türkiye'yi bölgede etkisiz hale getireceğiz!

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Türkiye'nin bölgede artan gücünden rahatsız oldu. Kefalogiannis, "Silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecek. Türkiye'nin etkisiz hale gelmesi için adımlar atacağız" dedi.

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Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Suriye ve bölgedeki en son gelişmeler sonucunda Türkiye'nin kazandığı ivme karşısında ülkesinin pasif kaldığını belirterek, Türkiye'yi alçak sözlerle tehdit etti. Kefalogiannis, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecek" dedi.

TÜRKİYE, KOMŞUDA BÜYÜK ENDİŞEYE YOL AÇTI

Türkiye'nin, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalama olasılığı, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkede büyük bir endişeye yol açtı.

Türkiye'nin bölgedeki kazanımlarından korktuğunu açıklayan Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Türkiye'yi küstahça tehdit etmeye devam ediyor.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ YENİ KAZANIMLARINDAN RAHATSIZIZ'

Kefalogiannis, SKAI ve Today Show televizyonlarına yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 2026 yılına kadar tamamlanacak olan "demir kubbe" sisteminin, Türkiye'nin bölgede attığı adımları izleyerek hazır olacağını belirtti.

Bakan yardımcısı, Türkiye'nin bölgedeki yeni kazanımlarından rahatsızlık duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bölgede attığı adımları gözlemlemeliyiz. Ulusal çıkarlarımız sadece coğrafi sınırlarımızla sınırlı değildir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATACAĞIZ'

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefalogiannis, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti. Yunanistan'ın son gelişmeler karşısında pasif kaldığını ifade eden Kefalogiannis, Türkiye'yi alçakça tehdit etti.

Bakan Yardımcısı, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve bu bağlamda Türkiye'nin etkisiz hale getirilmesi için diplomatik ve savunma düzeyinde adımlar atacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB), ortak bir savunma programı için daha çok kaynak ayırmasını talep eden Kefalogiannis, Türkiye'yi tehdit ederek, "2020'de olduğu gibi, silahlı kuvvetlerimiz harekete geçecektir" dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ