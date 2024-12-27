Baas rejiminin "sivillerin bombalanması emrine" karşı gelen pilota onur hediyesi verildi
Suriye'nin Hama kentinde, 1982'de Baas rejiminin Hama'daki sivillerin bombalanması emrine karşı geldiği için 43 yıl hapis yatan ve Esed rejiminin düşmesiyle serbest kalan Suriyeli pilot Ragid Tatari'ye onur hediyesi verildi.Abone ol
Suriyeli aktivistler, Hama'daki bir camide cuma namazının ardından kent halkı adına cami imamının Suriyeli pilot Tatari'ye altın işlemeli kılıç hediye ettiği görüntüleri paylaştı.
Cami imamı Şeyh Muaz Reydan, Tatari'ye sunduğu hediyenin "hayatının yarısından fazlasını rejimin zindanlarında geçirmiş olmasının sembolik bir hediyesi" olduğunu söyledi.
Tatari, Hafız Esed döneminde 27 yaşındayken Hama kentindeki sivillerin bombalanması emrine karşı geldiği için 43 yıldır hapis yatıyordu.
Suriyeli pilot, Baas rejiminin düşmesinin ardından serbest kalmıştı.