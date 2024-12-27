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UID çalıştayında Fahrettin Altun’dan güçlü Türkiye vurgusu

UID çalıştayında Fahrettin Altun’dan güçlü Türkiye vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da düzenlenen UID MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı’na katılarak, Türkiye’nin zorlu coğrafyada istikrarla varlık göstermesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ülkenin daha özgüvenli ve güçlü bir noktaya ulaştığını belirtti ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) MKYK Bölge Başkanları Strateji Çalıştayı’na katıldı. Sosyal medya platformu X’ten paylaşım yapan Altun, bu önemli etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.

Altun, yaptığı açıklamada Türkiye’nin bulunduğu zorlu coğrafyada ve çetin bir dönemde istikrarlı bir şekilde varlık göstermesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti. Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi ve daha müreffeh bir ülke haline gelmesi için çaba göstermenin önemine dikkat çeken Altun, "Bugün Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihin diğer dönemlerinden farklı olarak çok daha özgüvenli ve güçlü bir noktada bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altun, Türkiye’nin dayanışma ve istikrarla daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:

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