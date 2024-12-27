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RTÜK kurallara uymayan dizi ve programlara ceza uyguladı

RTÜK kurallara uymayan dizi ve programlara ceza uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kuralları ihlal eden bazı dizi ve programlara yaptırım uyguladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın son toplantısında 6 yayıncı hakkında yaptırım kararı verildi.

RTÜK'te 'Arena' programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay'a yönelik itham ve hakaretler nedeniyle Sözcü TV'ye yaptırım uygulandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ilişkin açıklamalar nedeniyle de Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.

Gökçek hakkındaki beyanlar nedeniyle Halk TV'ye de ceza verildi.

Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı verildi.

MERDAN YANARDAĞ'IN İDDİALARINA YAPTIRIM

Tele 1'deki 'Söz Bizde' adlı programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf edilmesi nedeniyle yaptırım uygulandı.

RTÜK toplantısında ayrıca Merdan Yanardağ'ın hükümetin İsrail ile anlaşma yaptığı iddiaları nedeniyle Tele 1 hakkında yaptırım kararı alındı.

NOW'daki 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' isimli yapım da incelendi.

Dizide çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

RTÜK, 'Kızıl Goncalar' dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan, "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW'a ikinci bir idari para cezası uygulandı.

Mehmet Ali Ağca'yı konuk eden 'Kırmızı Masa' programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında da idari para cezası kararı alındı.

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