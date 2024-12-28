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Suriye Milli Ordusu'ndan PKK/YPG'ye operasyon!

Suriye Milli Ordusu'ndan PKK/YPG'ye operasyon!

Münbiç'te akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Suriye Milli Ordusu (SMO), teröristlere karşı Tişrin Barajı çevresinde operasyon başlattı.

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Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

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