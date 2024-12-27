Milli futbolcu Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret ederek teknik ekip, eski takım arkadaşları ve tesis çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluşan 19 yaşındaki oyuncu, ziyarette hasret giderdi.

Abone ol

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik ekip ve tesis çalışanlarıyla bir araya gelerek hasret giderdiği belirtildi.

Arda Güler'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluştuğu aktarıldı.