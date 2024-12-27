BIST 10.025
DOLAR 35,18
EURO 36,71
ALTIN 2.957,45
HABER /  SPOR

Milli futbolcu Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret

Milli futbolcu Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret ederek teknik ekip, eski takım arkadaşları ve tesis çalışanlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluşan 19 yaşındaki oyuncu, ziyarette hasret giderdi.

Abone ol

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik ekip ve tesis çalışanlarıyla bir araya gelerek hasret giderdiği belirtildi.

Arda Güler'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluştuğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi uygulayan ilk devlet okulu açıldı
Türkiye'nin okul öncesi müzik eğitimi uygulayan ilk devlet okulu açıldı
UID çalıştayında Fahrettin Altun’dan güçlü Türkiye vurgusu
UID çalıştayında Fahrettin Altun’dan güçlü Türkiye vurgusu
RTÜK kurallara uymayan dizi ve programlara ceza uyguladı
RTÜK kurallara uymayan dizi ve programlara ceza uyguladı
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a mesaj!
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın'a mesaj!
Baas rejiminin "sivillerin bombalanması emrine" karşı gelen pilota onur hediyesi verildi
Baas rejiminin "sivillerin bombalanması emrine" karşı gelen pilota onur hediyesi verildi
Bakan Yerlikaya, AFAD ekibini tebrik etti
Bakan Yerlikaya, AFAD ekibini tebrik etti
ABD: Azerbaycan uçağı Rusya tarafından düşürülmüş olabilir
ABD: Azerbaycan uçağı Rusya tarafından düşürülmüş olabilir
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünya çapında ilgi görüyoruz
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta dünya çapında ilgi görüyoruz
Türkiye'nin gücünü hazmedemediler: Türkiye'yi bölgede etkisiz hale getireceğiz!
Türkiye'nin gücünü hazmedemediler: Türkiye'yi bölgede etkisiz hale getireceğiz!
Şam Valisi'nden İsrail'e: Sizden korkmuyoruz
Şam Valisi'nden İsrail'e: Sizden korkmuyoruz
DEM Parti'ye İmralı izni! Öcalan'la görüşecekleri tarih belli oldu
DEM Parti'ye İmralı izni! Öcalan'la görüşecekleri tarih belli oldu
Yunan basını: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz
Yunan basını: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz