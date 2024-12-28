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Fenerbahçe Beko, Partizan’a boyun eğdi

Fenerbahçe Beko, Partizan’a boyun eğdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, Sarunas Jasikevicius hakeme şiddetli itiraz nedeniyle oyundan atıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 7. mağlubiyetini alırken, Partizan 8. galibiyetini elde etti.

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THY EuroLeague’nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Partizan’a 90-81 mağlup oldu.

Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis’in 14 sayısı galibiyete yetmedi.

Ayrıca Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius hakeme şiddetli itirazdan dolayı oyundan atıldı.

Fenerbahçe bu maçla 7. mağlubiyetini alırken, Partizan ise 8. galibiyetini aldı.

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