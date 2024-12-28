Fenerbahçe Beko, Partizan’a boyun eğdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis'in 14 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, Sarunas Jasikevicius hakeme şiddetli itiraz nedeniyle oyundan atıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe 7. mağlubiyetini alırken, Partizan 8. galibiyetini elde etti.Abone ol
THY EuroLeague’nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Partizan’a 90-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis’in 14 sayısı galibiyete yetmedi.
Ayrıca Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius hakeme şiddetli itirazdan dolayı oyundan atıldı.
Fenerbahçe bu maçla 7. mağlubiyetini alırken, Partizan ise 8. galibiyetini aldı.