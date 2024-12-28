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Lübnan basını duyurdu: Esed'in eşi ve kızı sahte pasaportla yakalandı

Lübnan basını duyurdu: Esed'in eşi ve kızı sahte pasaportla yakalandı

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının, Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

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Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını yazdı.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esed ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esed rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor.

Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esed'in yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

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