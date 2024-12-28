CHP Kars Milletvekili Alp, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi (PM) toplantısında kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Alp’in geçen hafta Sarıkamış CHP İlçe Kongresi'nde İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Kars Milletvekili Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in İl Başkanı Onur Uludaşdemir’e yönelik ifadeleri nedeniyle nedeniyle disipline sevk edildiği belirtiliyor.