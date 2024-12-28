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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Yaşar atandı.

Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı görevden alındı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Eyyüpkoca, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Esen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Coşkun Bakırtaş, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Öncü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Çağlar, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Recai Ocak, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mine Hayta, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım Sultanoğlu, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir ve Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şener Doğan atandı.
Muhabir:Huzeyfe Tarık Yaman

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