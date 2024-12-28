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Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi

Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 241,3 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 518,3 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 181,5 milyar dolar açık, yatırımlarda 105,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde 10,2 milyar dolarlık fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 1,8 oldu.

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